شكرا لقرائتكم خبر طرازات كهربائية متطورة بمعرض الرياض للسيارات 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس فعاليات معرض الرياض للسيارات 2023، ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور عربي ودولي واسع، بمشاركة 50 شركة رائدة في صناعة السيارات، وذلك في منطقة المملكة أرينا، في العاصمة الرياض.

ويضم المعرض هذا العام طرازات للمرة الأولى في المملكة والمنطقة، مما يحقق أهدافه بتسليط الضوء على آخر ما توصلت إليه صناعة ومستقبل السيارات، وإتاحة الفرصة للشركات بالتواصل والتعريف بمنتجاتهم، مما يجعله واحدا من أحد أفضل المعارض لإظهار التميز في هذا المجال.

وشهد اليوم الأول من المعرض إقبالا جماهيريا واسعا، خاصة على أنشطة المعرض الخارجية، التي تضم عروض سيارات الدفع الرباعي والطرق الوعرة، حلبات سباق الكارتينج، سباقات المحاكاة، وتجربة قيادة السيارات، إضافة إلى تجربة قيادة سيارة أحلامك والمناطق المخصصة للأطفال.

وشمل المعرض إطلاق عدد كبير من السيارات الكهربائية كلوسيد، إحدى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، ولمصنعين عالميين، والكشف عن طرازات كهربائية اختبارية، تهدف إلى طرحها مستقبلا، كذلك تدشين لعلامات تجارية عادت إلى السوق السعودي وطرحت أحدث طرازاتها للمنافسة في السوق، إضافة إلى استثمار الشركات الصينية في دخول السوق والمنافسة.