السعودية | “التعليم” والهيئة الوطنية للأمن السيبراني توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في البرامج التعليمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، اتفاقية مشتركة؛ لتعزيز أوجه التعاون القائم بين الجهتين في البرامج التعليمية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وذلك بمقر وزارة التعليم في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتهم العلمية في مجال الأمن السيبراني، والإسهام في سد الاحتياج الحالي والمستقبلي في المجال، وتعزيز الأمن السيبراني لدى الجهات الوطنية.

وتأتي الاتفاقية امتدادًا للتعاون القائم بين الجهتين، ووفق الأدوار المعنية لكل جهة، بدءًا من تهيئة وزارة التعليم للتخصصات النوعية وتطوير منظومة التنمية البشرية؛ للإسهام في خدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك ضمن اختصاص الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.