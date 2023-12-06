%76 مستهدف الارتباط الوظيفي

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن من أهم أدوات قياس مستوى بيئة العمل، هي أداة قياس الارتباط الوظيفي؛ لتحصيل مدى شعور الموظف بالرضا والولاء تجاه عمله، والتي اعتُمدت كأحد مؤشرات المستوى الثالث في رؤية المملكة 2030، موضحًا أن مستهدف الارتباط الوظيفي لعام 2022 للقطاع العام 74.5%، ومع تطوير ورفع معايير التقييم تخطت نتيجة القياس المستهدف لتصل إلى 76%، ونطمح للمحافظة على هذا المستوى العالي للارتباط الوظيفي في القطاع العام.

ورعى الوزير الراجحي، أمس، حفل تكريم الجهات المحققة لأعلى مستويات الارتباط الوظيفي لعام 2022، حيث يعد البرنامج أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم رأس المال البشري وتعزيز الأداء الحكومي والابتكار لموظفي القطاع العام، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الجهات الحكومية.

وأشار الوزير إلى أن الاحتفاء بالجهات التي حققت النتائج الأعلى لمؤشر الارتباط الوظيفي في القطاع العام؛ يمثّل رسالة تقدير وعرفان للجهود المخلصة التي بُذلت من الجميع لتحسين بيئة العمل في منشآتهم، وتحصيل شعور الرضا والولاء لموظفيهم تجاه عملهم، من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والتطوير، معلنًا عن انطلاق الدورة الجديدة للبرنامج التي نتطلع من خلالها إلى الاستمرار في قياس وتحسين الارتباط الوظيفي لدى موظفي القطاع الحكومي، من خلال إستراتيجيات تطويرية تحقق مستهدفات كل جهة وصولًا لمستهدفات رؤية 2030.