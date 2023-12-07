اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالصور.. "الخليج 365" تلتقي بفريق إعداد برنامج " يلا بحر" على متن يخت داخل منتزه مرسى الأحلام بجدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

صحيفة الخليج 365: زارت صحيفة الخليج 365 منتزه ومرسى الأحلام السياحي الشهير بمدينة جدة.

فريق برنامج

والتقى مراسل "الخليج 365"، بمالك يخت ومخرجين ومصورين مصريين على متن اليخت داخل مرسى الأحلام.

وقال فريق العمل المصري، أنهم جاؤوا إلى شواطئ البحر الأحمر بالمملكة لتنفيذ برنامج تلفزيوني مكون من 12 حلقة بعنوان "يلا بحر" والذي سيعرض قريبا على قناة sbc .

فكرة برنامج يلا بحر

وأوضح مالك اليخت أن فكرة برنامج "يلا بحر" عبارة عن تجربة ثلاث بنات سعوديات هن :سجى كمال , ولاء سنبل ، وغادة الترك ، حيث عاشن على متن اليخت لمدة 30 يوما لاكتشاف الجزر المتواجدة في ساحل البحر الأحمر" مشيرا إلى أن البرنامج يتخلله فقرات غوص وألعاب مائية .

مواقع مرجانية

وأضاف بأنهم وجدوا مواقع مرجانية وجزر جاذبة للسياحة ولم يواجهوا أي عوائق سوى العواصف أحيانا ، كما عثروا خلال رحلتهم على سمك القرش. لافتا إلى أن هذا النوع من سمك القرش لا يهدد حياة الذين يمارسون الغوص ولا يشكل خطرا.

رحلة تكللت بالنجاح

وأكد أن الفتيات المشاركات في البرنامج عبرن عن استمتاعهن بتلك التجربة كونها تنفذ لأول مرة ، حيث خاضن تجربة فريدة قمن خلالها بممارسة الغوص والسباحة والألعاب المائية الأخرى.

وأوضح أن رحلتهم تكللت بالنجاح خاصة أنهم لم يواجهوا أي مصاعب حتى انتهت بهم الرحلة في مرسى ومنتزة مرسى الأحلام بجدة وسيعودون إلى مصر بعد أسبوع.

وزود فريق البرنامج "الخليج 365" بعدد من الصور الخاصة بتصوير البرنامج المقرر عرضه قريبا على قناة سعودية.

الجدير بالذكر منتزه ومرسى الأحلام السياحي من أشهر الأماكن السياحية بجدة لموقعه المميز على كورنيش أبحر الجنوبية ويشمل على مطاعم ومرافق ترفيهية ومرسى مخصص لتأجير اليخوت .
بالصور..
بالصور..
بالصور..
بالصور..
بالصور..
بالصور..
بالصور..
بالصور..
بالصور..
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا