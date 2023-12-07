تراند اليوم : بالصور.. "الخليج 365" تلتقي بفريق إعداد برنامج " يلا بحر" على متن يخت داخل منتزه مرسى الأحلام بجدة

صحيفة الخليج 365: زارت صحيفة الخليج 365 منتزه ومرسى الأحلام السياحي الشهير بمدينة جدة.

فريق برنامج

والتقى مراسل "الخليج 365"، بمالك يخت ومخرجين ومصورين مصريين على متن اليخت داخل مرسى الأحلام.

وقال فريق العمل المصري، أنهم جاؤوا إلى شواطئ البحر الأحمر بالمملكة لتنفيذ برنامج تلفزيوني مكون من 12 حلقة بعنوان "يلا بحر" والذي سيعرض قريبا على قناة sbc السعودية.

فكرة برنامج يلا بحر

وأوضح مالك اليخت أن فكرة برنامج "يلا بحر" عبارة عن تجربة ثلاث بنات سعوديات هن :سجى كمال , ولاء سنبل ، وغادة الترك ، حيث عاشن على متن اليخت لمدة 30 يوما لاكتشاف الجزر المتواجدة في ساحل البحر الأحمر" مشيرا إلى أن البرنامج يتخلله فقرات غوص وألعاب مائية .

مواقع مرجانية

وأضاف بأنهم وجدوا مواقع مرجانية وجزر جاذبة للسياحة ولم يواجهوا أي عوائق سوى العواصف أحيانا ، كما عثروا خلال رحلتهم على سمك القرش. لافتا إلى أن هذا النوع من سمك القرش لا يهدد حياة الذين يمارسون الغوص ولا يشكل خطرا.

رحلة تكللت بالنجاح

وأكد أن الفتيات المشاركات في البرنامج عبرن عن استمتاعهن بتلك التجربة كونها تنفذ لأول مرة ، حيث خاضن تجربة فريدة قمن خلالها بممارسة الغوص والسباحة والألعاب المائية الأخرى.

وأوضح أن رحلتهم تكللت بالنجاح خاصة أنهم لم يواجهوا أي مصاعب حتى انتهت بهم الرحلة في مرسى ومنتزة مرسى الأحلام بجدة وسيعودون إلى مصر بعد أسبوع.

وزود فريق البرنامج "الخليج 365" بعدد من الصور الخاصة بتصوير البرنامج المقرر عرضه قريبا على قناة سعودية.