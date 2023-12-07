20 دولة تشارك في مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدشن هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة 2023»، في مكتبة الملك فهد الوطنية بمدينة الرياض، والذي يستمر ثلاثة أيام تحت عنوان «القيم العابرة للثقافات والتحديات الأخلاقية في العصر التواصلي»، وذلك بمشاركة نخبة من المهتمين والمختصين في الفلسفة ونظرياتها الحديثة حول العالم.

ويشارك في المؤتمر لهذا العام70 ضيفا قدموا من 20 دولة، منهم الأكاديميون، وذوو الخبرة في مجالات متنوعة تتباين بين الفلسفة واختصاصاتها، والعلوم الفكرية، والنقدية، والطبيعية، والأدب، واللغة، والفنون.

وتشهد النسخة الثالثة من مؤتمر الرياض الدولي للفلسفة توقيع مذكرة تفاهم تنص على انضمام جمعية الفلسفة إلى الاتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية، إضافة إلى ربطه لشركائه المحليين من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي بنظرائهم من شركائه الدوليين على طاولة الحوار سعيا إلى عقد الاتفاقيات والتفاهمات الاستراتيجية المختلفة التي تسهم في النهوض بالمجال الفلسفي محليا ودوليا.

ويستهدف المؤتمر المهتمّين بالفلسفة والعلوم الفكرية، ومحبي التعلم والاستكشاف، ومختلف الفئات العمرية عبر باقة من التفعيلات المتنوعة والثرية، والتي تقدم الفلسفة بطرق مبتكرة ومبسطة إلى جميع أفراد المجتمع من المختصين والهواة، وذلك عن طريق مجموعة من الورش التمهيدية، والتخصصية، وورش مخصصة للأطفال واليافعين، ومعرض «تقاطعات الفلسفة والفن»، والمناظرات الفلسفية بين طلاب الجامعات، والتجارب التفاعلية والتعليمية التي تهدف لإيصال المفاهيم الفلسفية إلى المتلقي بصورة سلسة وممتعة.