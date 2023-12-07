«أصدقاء نيوم» يفوز بالمركز الأول في جائزة العمل التطوعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل برنامج أصدقاء نيوم، إحدى مبادرات نيوم للمسؤولية الاجتماعية، على المركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في نسختها الثالثة التي أقامتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عن فئة «الجهة الرائدة في مسار تفعيل العمل التطوعي للجهات».

وكرم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، «نيوم» بالجائزة نظير تميزها في تقديم العمل التطوعي المنظم والفاعل خلال عام 2023، من خلال برنامج «أصدقاء نيوم»، الذي يهدف إلى تعزيز قيم التطوع ورفع الوعي به على مستوى موظفي نيوم وعائلاتهم وأفراد المجتمع، عن طريق إشراكهم في فرص تطوعية نوعية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية، بالتعاون والشراكة مع جهات عدة في مختلف القطاعات.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر «نجحت المسؤولية الاجتماعية في نيوم في ترسيخ قيم العمل التطوعي عبر استثمار الطاقات البشرية في المجال الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بموظفي نيوم الذين أسهموا بخبراتهم ومهاراتهم في دعم المجتمع، وخلق نموذج رائد في إدارة وتفعيل العمل التطوعي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتحقيق التنمية المستدامة على كل المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية»، مضيفا «إن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحفيز وإبراز ممارسات العمل التطوعي تسهم في تعزيز جودة المبادرات التطوعية وتطوير الممارسات في هذا المجال وتنميتها، بما يتماشى مع رؤية نيوم في هذا الجانب، والمستمدة من رؤية المملكة 2030».

وكان برنامج «أصدقاء نيوم» قد حقق إنجازات استثنائية خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث بلغ عدد المتطوعين 821 متطوعا، يمثل موظفو نيوم وعائلاتهم نسبة 60% منهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من مبادرات البرنامج 20662 مستفيدا، كما قدم البرنامج 4651 ساعة تطوع مع 28 شريكا، وأطلق العديد من المبادرات سواء فيما يتعلق بالتطوع العام أو الاحترافي.

أهداف الجائزة: