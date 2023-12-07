شكرا لقرائتكم خبر افتتاح حساب للمملكة في منظمة iRAP العالمية لتقييم الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنشاء حساب للمملكة في البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP؛ وذلك تعزيزا للسلامة وتحسينا لجودة الطرق فيها، لتصبح المملكة أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى هذا البرنامج الدولي.

وسيقود انضمام المملكة إلى iRAP إلى اعتمادها كسفير لتنفيذ أنشطتها على مستوى العالم، كما ستقدم دورا حيويا في تطوير وتوحيد المواصفات والمعايير العالمية للسلامة المرورية، وهو أمر يعزز جهودها لتحسين سلامة الطرق وحماية المستخدمين، وسيوثق ذلك نتائج عمليات المسح والتقييم التي ستجرى في المملكة عالميا.

ويجسد انضمام المملكة لـ iRAP التزام الهيئة العامة للطرق برفع مستوى الجودة والسلامة على شبكة الطرق وذلك بكفاءات وطنية متميزة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن انضمام المملكة إلى المنظمة يعزز من حرصها على إقامة شراكات وتعاون مع كبرى الجهات العالمية، وترسيخ دور الهيئة العامة للطرق في تمثيل المملكة في المنظمات ذات العلاقة بالطرق.

وتعد iRAP منظمة دولية تعمل على تقييم الطرق وتحليل مستوى سلامتها، وتقديم توصيات لتحسينها وتحسين حماية المستخدمين على الطرق حيث تعمل المنظمة أيضا على تطوير منهجيات وأدوات لتقييم الطرق، وتوثيق البيانات والنتائج ذات الصلة بالسلامة المرورية.

ومن المتوقع أن يحقق انضمام المملكة نتائج إيجابية على المدى الطويل، حيث ستستفيد المملكة من التوجيهات والمعايير العالمية في مجال السلامة المرورية وتطبيقها في تصميم وتطوير الطرق بما يحقق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق والتي تعد أحد مرتكزاتها السلامة المرورية.