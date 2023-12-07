ولي العهد: المملكة وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، خلال استقباله في قصر اليمامة بالرياض أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المملكة وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف ولي العهد خلال جلسة مباحثات مع بوتين «إن الرياض وموسكو تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار».

ودعا بوتين ولي العهد لزيارة روسيا، وقال «لدينا علاقات راسخة وجيدة مع السعودية على صعيد السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني».

وأضاف «إنه على مدى السنوات السبع الماضية وصلت العلاقات بين روسيا والسعودية إلى مستوى غير مسبوق».

وأكد بوتين أهمية مشاركة البلدين في التقديرات والتصورات، فيما يخص التطورات الأخيرة التي طرأت على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى سبتمبر الحالي 15. 3 مليارات ريال.

وأيدت روسيا مبادرة دعوة المملكة للانضمام إلى تكتل «بريكس» الاقتصادي، حيث أكد بوتين أن دعم بلاده يأتي تقديرا لجهود ولي العهد في دعم التوازن والاستقرار في أسواق النفط.

وأسهمت جهود المملكة في توصل دول منظمة أوبك وروسيا الاتحادية لاتفاق «أوبك بلس» التاريخي الذي يدعم استقرار أسواق النفط، من خلال تبني منهجية مواءمة حجم الإنتاج مع مستوى الطلب العالمي على النفط، بما يخدم المنتجين والمستهلكين.

وحاز ملف الإرهاب والتطرف اهتمام قيادتي البلدين، واتفقا معا على الوقوف ضد الإرهاب وتجفيف منابعه بسبب خطورته على الأمن العالمي واقتصاده.

وكان في استقبال الرئيس بوتين والوفد المرافق له، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وأمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عياف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء منصور العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.