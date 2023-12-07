شكرا لقرائتكم خبر المملكة الأولى عالميا بميداليات مسابقة الذكاء الاصطناعي للشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجت المملكة بالمرتبة الأولى نظير نيلها أكبر عدد من الميداليات بالمسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY) التي شارك فيها 18 ألف طالب وطالبة من 40 دولة في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية، والهند، واليونان، وكندا، وسنغافورة.

وفاز في المسابقة العالمية التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» 18 مشروعا سعوديا منها 11 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية و7 مشاريع بمراكز متقدمة من بين 6039 مشروعا، بينما حققت الولايات المتحدة 10 ميداليات، والهند واليونان ميداليتين لكل دولة، وكندا وسنغافورة ميدالية واحدة لكل دولة.

وإزاء هذا التفوق السعودي نالت «سدايا» و«كاوست» جائزة المنظمة المتميزة على المستوى العالمي نظير جهودهما والتزامهما في تطوير تعليم الذكاء الاصطناعي.

وعن المسابقة العالمية الخاصة بالمرحلة الثانوية حققت مدارس الظهران الأهلية الجائزة الفضية في مسار AI Showcase وحققت المركز الرابع في الفئة الخاصة، أما مسار AI-Generated Art فازت بالجائزة الفضية مدارس نيوم، وفي مسار AI LARGE LANGUAGE MODEL فاز بالجائزة الذهبية والمركز الرابع في الفئة الخاصة مدارس الظهران الأهلية.

أما عن المرحلة المتوسطة فقد فازت أكاديمية مداك السعودية بالجائزة البرونزية في مسار AI Showcase ، وفي الفئة الخاصة فازت بالمركز الرابع مدارس مسك، وفي مسار AI LARGE LANGUAGE MODEL ، فاز بالجائزتين الفضية والبرونزية مدارس مسك السعودية، وفي الفئة الخاصة نالت مدارس العلا المركز الرابع.

مثل المملكة طلاب من مدارس:

مسك

الظهران

مداك

كاوست

أرامكو

العلا

نيوم

مسارات المسابقة الثلاثة: