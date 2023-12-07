شكرا لقرائتكم خبر منصة «فهيم» التعليمية تحصد جائزة الملك خالد لشركاء التنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت منصة «فهيم» التعليمية المركز الأول لجائزة الملك خالد فرع شركاء التنمية لعام 2023م، عن مبادرة فهيم للتمكين، التي تعنى بتدريس الطلاب من ذوي الدخل المحدود والأيتام، بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات المانحة، مما يضاف إلى سجل إنجازات المنصة التي تعدى ساعات الدراسة فيها 70 مليون دقيقة.

وقال الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي سالم بن غانم «إن هذا الفوز يعد تأكيدا لدور المنصة في تقديم خدماتها التنموية للمجتمع السعودي، ويبرز تميزها في تقديم الدروس الخصوصية عن بعد للطلاب بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الجامعية، عن طريق توفير معلمين ومعلمات، على قدر عال من التأهيل لمساعدة الطلاب على النجاح والتفوق».

وتقدم «فهيم» خدماتها لـ25 جهة خيرية لتنمية المستفيدين من خدماتها عبر كوادر مؤهلة للتدريس عن بعد لمختلف المراحل التعليمية، لتكون رافدا تعليميا للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

يذكر أن جائزة الملك خالد تسعى لتكريم وبناء قدرات المبادرات والأعمال الاجتماعية التي تسهم في تقديم حلول مبتكرة، لتحديات أو قضايا اجتماعية أو اقتصادية بالمملكة من خلال تصميم مبادرات أو برامج ذات أثر اجتماعي مستدام.