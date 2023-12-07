شكرا لقرائتكم خبر بحث تطوير الاستثمار في مدارس التعليم الأهلي والعالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوه مساعد المدير العام وسام آل حابس لدور التعليم الأهلي والعالمي في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى معرفة احتياجات المستثمرين وطرح المقترحات التي ستسهم الورشة في تحقيقها، والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل تجاوزها وصولا لخلق بيئة تعليمية استثمارية جاذبة، والرفع بتلك المقترحات للجهة المعنية.
واستعرضت الورشة أبرز التحديات التي تعيق نجاح الاستثمار في التعليم الأهلي والعالمي والمتعلقة بالأراضي والمباني ومواقعها، وصعوبة بعض الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار إضافة إلى اقتراح التوصيات التي من شأنها التغلب على التحديات وتجاوزها، والتي سترفع لجهات الاختصاص لاتخاذ المناسب حيالها.
كانت هذه تفاصيل خبر بحث تطوير الاستثمار في مدارس التعليم الأهلي والعالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.