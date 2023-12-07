بحث تطوير الاستثمار في مدارس التعليم الأهلي والعالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت إدارة تعليم جدة أمس الأول، ورشة عمل بعنوان «تحديات الاستثمار والمستثمرين وطرق التحسين والتطوير»، التي أقامتها إدارة الاستثمار والتخصيص بتعليم جدة، بحضور 40 مستثمرا في مدارس التعليم الأهلي والعالمي، التي أقيمت في بيت الطالب بجدة.

ونوه مساعد المدير العام وسام آل حابس لدور التعليم الأهلي والعالمي في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى معرفة احتياجات المستثمرين وطرح المقترحات التي ستسهم الورشة في تحقيقها، والوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل تجاوزها وصولا لخلق بيئة تعليمية استثمارية جاذبة، والرفع بتلك المقترحات للجهة المعنية.

واستعرضت الورشة أبرز التحديات التي تعيق نجاح الاستثمار في التعليم الأهلي والعالمي والمتعلقة بالأراضي والمباني ومواقعها، وصعوبة بعض الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار إضافة إلى اقتراح التوصيات التي من شأنها التغلب على التحديات وتجاوزها، والتي سترفع لجهات الاختصاص لاتخاذ المناسب حيالها.