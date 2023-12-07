تتويج الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر لصناع الأفلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر (النقدية والعينية)، الهادفة لتطوير وتعزيز المواهب الجديدة من صناع الأفلام في السعودية والعالم العربي وأفريقيا.

ومنح صندوق البحر الأحمر 9 جوائز وفقا لاختيار لجنة تحكيم سوق البحر الأحمر، حيث اختارت اللجنة مشروعين هما مشروع «سيمبا» الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم لمرحلة ما بعد الإنتاج في سوق البحر الأحمر بقيمة 10,000 دولار، ومشروع «يونان» الذي فاز بجائزة مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 30,000 دولار.

وفي سوق المشاريع من لودج البحر الأحمر، فازت 4 أفلام بجائزة إنتاج تبلغ قيمتها 50,000 دولار لكل مشروع، وحصد الجوائز كل من مشروع «بصحبة حسناء»، ومشروع «قصة رائعة»، ومشروع «بلاك سنيك»، ومشروع «أبي قتل بورقيبة».

أما في معمل المسلسلات الذي يأتي ضمن معامل البحر الأحمر فقد فاز بالجائزة مشروعان، هما مشروع «عين الحدأة»، ومشروع «ولدنا أحلى» بقيمة 10,000 دولار.

وفي جوائز شركاء سوق البحر الأحمر قدم مركز السينما العربية AAC جائزتين ضمن معمل روتردام لمشروع «بصحبة حسناء»، ولمشروع «الفتاة التي أضاعت نصف السرير»، فيما قدمت ماد سوليوشنز 50,000 دولار لمشروع «حكاية في الفصول الأولى»، كما منحت جائزة أوتيكونز لفيلم «رجال في الشمس»، وجائزة شيفت ستوديوز بقيمة 12000 دولار منحت لمشروع «الناجون من العتمة»، ومنحت جائزة شيفت ستوديوز بقيمة 8000 دولار تتكون من باقة سينما رقمية (DCP) كاملة بقيمة 8000 دولار لمشروع «رجال في الشمس».

أبرز المشاريع الفائزة بالجوائز:

«وحده الحب ينتصر» بجائزة الإشادة الخاصة من لجنة التحكيم وتبلغ قيمتها 25,000 دولار.

«واحد وأربعين» بجائزة سوق البحر الأحمر للتطوير وتبلغ قيمتها 35,000 دولار.

«عودة الابن الضال» بجائزة الإنتاج وتبلغ قيمتها 100,000 دولار.

من جوائز الشركاء: