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تطوع 843 مبتعثا بتنظيم 72 فعالية في أمريكا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تطوع 843 مبتعثا ومبتعثة بإقامة 72 فعالية خلال العام الحالي 2023، عبر 67 ناديا طلابيا معتمدا من الشؤون الثقافية والاجتماعية في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور فوزي بخاري، شكره للمتطوعين من المبتعثين والمبتعثات، الذين أذكوا مفهوم التطوع، مؤكدا أنهم نجحوا في تمثيل بلدهم ومكانته الريادية، عبر كثير من الأنشطة التي تبرز مكانته العالمية ومنجزاته وثقافته، بما أبرز صورة حسنة عنها وعنهم في مختلف البيئات الأكاديمية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تجمع طلابا من مختلف أنحاء العالم، وذلك مما يزيد أهمية تلك النشاطات والجهود.

وأضاف، بأن الملحقية لم تكتف بتنظيم فعاليات، بل عمدت إلى تدريب المبتعثين والمبتعثات في مجالات الحوار الحضاري والتواصل الثقافي، وتعزيز صورة المملكة خلال رحلة ابتعاثهم، وكذلك اختارت مجموعة منهم لتأهليهم كمدربين معتمدين في هذا المجال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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