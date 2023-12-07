تطوع 843 مبتعثا بتنظيم 72 فعالية في أمريكا

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وقدم الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور فوزي بخاري، شكره للمتطوعين من المبتعثين والمبتعثات، الذين أذكوا مفهوم التطوع، مؤكدا أنهم نجحوا في تمثيل بلدهم ومكانته الريادية، عبر كثير من الأنشطة التي تبرز مكانته العالمية ومنجزاته وثقافته، بما أبرز صورة حسنة عنها وعنهم في مختلف البيئات الأكاديمية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تجمع طلابا من مختلف أنحاء العالم، وذلك مما يزيد أهمية تلك النشاطات والجهود.
وأضاف، بأن الملحقية لم تكتف بتنظيم فعاليات، بل عمدت إلى تدريب المبتعثين والمبتعثات في مجالات الحوار الحضاري والتواصل الثقافي، وتعزيز صورة المملكة خلال رحلة ابتعاثهم، وكذلك اختارت مجموعة منهم لتأهليهم كمدربين معتمدين في هذا المجال.
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