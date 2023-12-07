شكرا لقرائتكم خبر تطوع 843 مبتعثا بتنظيم 72 فعالية في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطوع 843 مبتعثا ومبتعثة بإقامة 72 فعالية خلال العام الحالي 2023، عبر 67 ناديا طلابيا معتمدا من الشؤون الثقافية والاجتماعية في الملحقية الثقافية بسفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الملحق الثقافي بالسفارة الدكتور فوزي بخاري، شكره للمتطوعين من المبتعثين والمبتعثات، الذين أذكوا مفهوم التطوع، مؤكدا أنهم نجحوا في تمثيل بلدهم ومكانته الريادية، عبر كثير من الأنشطة التي تبرز مكانته العالمية ومنجزاته وثقافته، بما أبرز صورة حسنة عنها وعنهم في مختلف البيئات الأكاديمية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تجمع طلابا من مختلف أنحاء العالم، وذلك مما يزيد أهمية تلك النشاطات والجهود.

وأضاف، بأن الملحقية لم تكتف بتنظيم فعاليات، بل عمدت إلى تدريب المبتعثين والمبتعثات في مجالات الحوار الحضاري والتواصل الثقافي، وتعزيز صورة المملكة خلال رحلة ابتعاثهم، وكذلك اختارت مجموعة منهم لتأهليهم كمدربين معتمدين في هذا المجال.