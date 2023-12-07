إدراج الهريس والنقش على المعادن في قائمة اليونسكو للتراث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، طبق الهريس «الدراية والمهارات والممارسات»، والفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بحرفة النقش على المعادن «الذهب والفضة والنحاس»، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وجاء الإعلان خلال انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التي تقيمها اليونسكو في كاسان في جمهورية بوتسوانا من 4 وحتى 9 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع الذكرى السنوية العشرين لاعتماد اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، التي أقرها «اليونسكو» خلال انعقاد أعمال الدورة 32 للمؤتمر العام للمنظمة.

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