«الجاذبية» آخر العروض الأرجنتينية بجامعة الأميرة نورة

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وافتتح عرض (الجاذبية) المستمر حتى السبت المقبل، بأداء مهارات استعراضية متنوعة، مع موسيقى تفاعل معها الجمهور الحاضر بالتصفيق والحماس، وقام المؤدون بألعاب جوية، وأخرى طائرة باستخدام الأرجوحة، والأطواق، والحبال، والتقط الحضور الصور التذكارية مع مؤدي عرض (الجاذبية) بنهاية العرض.
ونظمت الهيئة معرضا تعريفيا مصاحبا؛ وذلك تزامنا مع العروض المقامة بالمسرح ضمن تجارب تفاعلية تعبر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، والتي تشتمل على تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية، وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلا عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصا بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجر لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية، ومنصة ذكية تقدم نافذة عن الفنون الأدائية في أمريكا الجنوبية.
وتضمنت العروض الأرجنتينية منذ افتتاحها عروضا متنوعة للسيرك وألعاب خفة اليد، وعروضا لمسرحيات كلاسيكية، والتي شملت مسرحيتي (سندريلا) و(آليس في بلاد العجائب)، وعرض (الغابة)، وعروضا لفنون معاصرة تخللها استعراض للهيب هوب ومهارات بهلوانية، وألعاب بكرة القدم.
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