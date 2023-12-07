شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد لبوتين: نورت الرياض..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووثقت الكاميرات جانبا من لقاء ولي العهد بالرئيس الروسي، قائلا: “نورت الرياض”، وذلك أثناء وصوله قصر اليمامة.

وكان بوتين والوفد المرافق له، وصلوا الرياض في زيارة للمملكة، وكان في استقباله، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.