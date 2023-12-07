اخبار السعوديه

ولي العهد لبوتين: نورت الرياض..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد لبوتين: نورت الرياض..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووثقت الكاميرات جانبا من لقاء ولي العهد بالرئيس الروسي، قائلا: “نورت الرياض”، وذلك أثناء وصوله قصر اليمامة.

وكان بوتين والوفد المرافق له، وصلوا الرياض في زيارة للمملكة، وكان في استقباله، بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا