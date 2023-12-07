شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يصحح لمترجم بوتين: السعودية أُعيد توحيدها لم تكن مستعمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موقفا مع مترجم الأخير.

وقام سمو ولي العهد بالتصحيح لمترجم بوتين قائلا: “السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل”.

وكان ولي العهد عقد، الأربعاء، جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الرياض.

وأكد ولي العهد خلال الزيارة أن المملكة وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.