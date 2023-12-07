شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الأوضاع في غزة مع أمين عام الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أهمية بذل المزيد من الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية اليوم الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة.

مواجهة الخطر الجسيم في غزة

وفي بداية الاتصال، أشار جوتيريش إلى الخطاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمن، يُفعّل فيه، للمرة الأولى منذ توليه منصبه، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لمطالبة مجلس الأمن بمواجهة الخطر الجسيم الذي يهدد قطاع غزة، وينذر بوقوع كارثة إنسانية.

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير ودعم المملكة البالغ للخطوة المبررة والمهمة لجوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.