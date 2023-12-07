تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يكشف عن 5 أشياء لمواجهة المتنمرين

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 5 أشياء لمواجهة المتنمرين.
وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 5 أشياء تريحك من المتنمرين وتشمل:
1- تحلى بالثقة بالنفس، لأنها مصدر قوتك الرئيسية.
2- خليك قوي فلا تبكي ولا يظهر عليك الضعف ولا تهتز ولا تنهار ولا تكن إنطوائياً وتجاهلهم.
3- حاول تجنب المتنمرين ولا تجالسهم ولا تختلط بهم ولا تهتم بهم في صداقاتك.
4- دافع عن نفسك وخليك شجاع وقوي ولا يظهر عليك الخوف منهم.
5- بلغ النظام والقانون والمجتمع فيكفل حمايتك.