تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يكشف عن 5 أشياء لمواجهة المتنمرين

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 5 أشياء لمواجهة المتنمرين.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 5 أشياء تريحك من المتنمرين وتشمل:

1- تحلى بالثقة بالنفس، لأنها مصدر قوتك الرئيسية.

2- خليك قوي فلا تبكي ولا يظهر عليك الضعف ولا تهتز ولا تنهار ولا تكن إنطوائياً وتجاهلهم.

3- حاول تجنب المتنمرين ولا تجالسهم ولا تختلط بهم ولا تهتم بهم في صداقاتك.

4- دافع عن نفسك وخليك شجاع وقوي ولا يظهر عليك الخوف منهم.

5- بلغ النظام والقانون والمجتمع فيكفل حمايتك.