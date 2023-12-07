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تراند اليوم : بالفيديو.. الباحث "الذبياني" يكشف عن 5 أشياء لمواجهة المتنمرين

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 5 أشياء لمواجهة المتنمرين.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 5 أشياء تريحك من المتنمرين وتشمل:

1- تحلى بالثقة بالنفس، لأنها مصدر قوتك الرئيسية.

2- خليك قوي فلا تبكي ولا يظهر عليك الضعف ولا تهتز ولا تنهار ولا تكن إنطوائياً وتجاهلهم.

3- حاول تجنب المتنمرين ولا تجالسهم ولا تختلط بهم ولا تهتم بهم في صداقاتك.

4- دافع عن نفسك وخليك شجاع وقوي ولا يظهر عليك الخوف منهم.

5- بلغ النظام والقانون والمجتمع فيكفل حمايتك.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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