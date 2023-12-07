تقنيات عالمية لصيانة كسوة الكعبة

تطبق الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحدث التقنيات وتستخدم أفضل المواد ذات المواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة من أجل العناية والاهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي، وإجراء صيانة دورية له من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى 29عاما، إذ يعمل على تفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة، والحلقات المثبتة لها، وإصلاح الملاحظات بشكل فوري في حال وجودها حسب الخطة اليومية المعتمدة وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي.

وتعمل شؤون الحرمين بشكل دوري على شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة، وتثبيته من الأطراف، وكذلك إجراء أعمال تنظيف الكسوة من جميع الجوانب، بالإضافة إلى تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك للحفاظ على رونقها، وظهورها في أبهى حلة.