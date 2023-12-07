شكرا لمتابعة خبر عن مُسنة معالجة تستخرج حجر من عين رجل واستشاري يعلق..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار مقطع فيديو متداول ، الجدل ، حيث أظهر مسنة معالجة تقوم باستخراج حجر من عين رجل مصاب .

وعلق استشاري الليزر والليزك والقرنية الدكتور طراد القاضي ، على الفيديو المتداول ، مؤكداً بأنه غير حقيقي وليس له علاقة بالطب .

وقال القاضي خلال مداخلته مع قناة «روتانا خليجية» ، “المقطع غير حقيقي وهو عبارة عن خفة يد فقط ، فإذا دخل إلى العين أي جسم غريب فالإنسان لا يستطيع أن يفتحها” .

وأشار إلى أن المعالجة هي من قامت بإدخال الحجر أثناء فحصها للعين ، من خلال استخدامها لقطعة القماش .

كما لفت إلى أن هناك بعض الحالات النادرة التي يمكن للعين أن تشكل بعض الأجسام الغربية داخلها ، ولكن لا تشبه الحجر وإنما عبارة عن ترسبات صغيرة ناتجة من زيادة الأملاح بالجسم وتحتاج إلى تدخل طبي لإزالتها .