انت الان تتابع الدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط ببئر في العرضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أنقذ الدفاع المدني بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة، شخصًا سقط في بئر. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر منصة (إكس)، أن الشخص الذي تم إنقاذه، بصحة جيدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني ينقذ شخصًا سقط ببئر في العرضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.