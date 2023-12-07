انت الان تتابع بمشاركة 400 دار نشر محلية ودولية.. اليوم انطلاق "معرض جدة للكتاب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 5:26 صباحاً

ينطلق اليوم الخميس معرض جدة للكتاب في مركز "سوبر دوم" بمدينة جدة، ضمن مبادرة "معارض الكتاب" التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة. ويستمر المعرض من 7 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويشهد مشاركة أكثر من 400 دار نشر محلية وعربية ودولية. ويتضمن المعرض ندوات بمشاركة خبراء ومثقفين متميزين، جنبًا إلى جنب مع الأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، كما تتوفر أركان تعليمية وتدريبية للأطفال، وسيشهد أيضًا تواجدًا لفن المانجا والقصص المصورة "الكوميكس". ويُعد معرض جدة للكتاب رابع معرض للكتاب تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال العام الجاري، بعد معارض الشرقية والمدينة المنورة والرياض الدولي للكتاب التي أقيمت في الأشهر السابقة.

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