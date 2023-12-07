تراند اليوم : الحصيني يعلن موعد دخول موجة برد على المملكة.. ويكشف عن المناطق التي ستؤثر عليها

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني عن موعد دخول موجة برد على المملكة والمناطق التي ستؤثر عليها.

المربعانية

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس": "اليوم أول أيام المربعانية البداية الفعلية للشتاء، يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل" ١٣ " يوماً، والقلب "١٣" يوماً، والشولة " ١٣ " يوماً، ومجموعها بالجملة "٣٩" يوماً لذا يطلق عليها تجاوزا المربعانية.

موجة برد

وأضاف: هي مظنة البرد خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري -والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما من" 50 " ل" 60 " تحت الصفر، ويوافق دخول المربعانية هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية خاصة في الليل وطرفي النهار، وفترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى، فيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة.

أمطار وسمية

وأشار: اليوم أول نجومها هو "الإكليل" أيامه "13" يوما يمكن اعتباره امتداداً للوسم وفي الغالب يكون برده مقبول، يقولون " إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول"، وينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار وسمية وتهاجر في هذا الوقت طيور "القطا –الكدري - الجوني".

التغيير وارد

وتابع: فعلوا التنبيهات حسب النماذج العددية للطقس.. أبشروا وبشروا متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم ١٤٤٥هـ وتشمل أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج العربي والتغيير وارد لأنها توقعات.