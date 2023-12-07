شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الشيشاني يؤدي مناسك العمرة ويزور المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان اليوم الخميس، مناسك العمرة، وكان في استقباله عند وصوله إلى المسجد الحرام عدد من المسوؤلين.

وكان قديروف وصل إلى جدة أمس الأربعاء، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.

التوجه إلى المدينة المنورة

وتوجه الرئيس الشيشاني إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين.

وزار قديروف المسجد النبوي الشريف اليوم، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - رضوان الله عليهما-.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي، الوكيل المساعد للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي بفرع الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بندر الأحمدي، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب البدراني.