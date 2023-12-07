السعودية | وزير الاستثمار يهنئ القيادة الرشيدة بصدور الميزانية العامة للدولة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

رفع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة التهنئةَ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م).

وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن رفع الإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة للدولة بنسبة ٣٠% يعكس الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة وزيادة الاستثمارات النوعية على هذه الأرض المباركة، وهذا ما تؤكده الخطوات الناجحة التي تنتهجها المملكة بتوجيهات قيادتها الرشيدة في برامجها التنموية المختلفة، التي تبيّن قوة الاقتصاد السعودي وتبشر بمستقبل اقتصادي مشرق بإذن الله.

وأفاد معالي وزير الاستثمار أن سمو ولي العهد حفظه الله أكد في كلمته الضافية بعد إعلان الميزانية عزمَ المملكة على الاستمرار خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنوّع الاقتصاد عبر تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.

وفي ختام تصريحه أشار معالي الفالح إلى التطور الملحوظ في جميع قطاعات الدولة، ومنها قطاع الاستثمار، الذي يشهد نمواً كبيراً سواء في تطور الاستثمارات المحلية، أو استقطاب الشركات العالمية في ظل ما توفره الحكومة من خدمات متميزة للمستثمرين المحليين والدوليين وما يقدم لهم من تسهيلات استثنائية، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين كافة الجهات ذات العلاقة لرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة واستثمار الإمكانات الضخمة والميز التنافسية الهائلة في مختلف القطاعات الاستثمارية.