الحصيني يعلن موعد دخول موجة برد على المملكة.. وهذه المناطق التي ستؤثر عليها

كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني أن اليوم هو أول أيام المربعانية، وهي البداية الفعلية للشتاء في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الحصيني أن المربعانية تتكون من ثلاثة نجوم هي الإكليل والقلب والشولة، كل منها يستمر لمدة 13 يومًا، أي أن المربعانية كاملة تستمر لمدة 39 يومًا.

وأشار الحصيني إلى أن المربعانية هي فترة مظنة البرد، خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما إلى ما بين 50 و60 درجة تحت الصفر.

وأضاف الحصيني أن دخول المربعانية هذا العام يتزامن مع دخول موجة برد متوسطة القوة على مناطق المملكة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية، خاصةً في الليل وطرفي النهار.

وتابع الحصيني أن فترة المربعانية مناسبة لزراعة القمح في المناطق الوسطى، كما أنها تتميز بأطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة تدريجيًا.

أما عن أول نجوم المربعانية، وهو الإكليل، فقال الحصيني إنه يستمر لمدة 13 يومًا، ويمكن اعتباره امتدادًا للوسم، وفي الغالب يكون برده مقبولًا.

وأشار الحصيني إلى أن هناك حكمة شعبية تقول: “إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول”، كما أنه ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار وسمية، وتهاجر في هذا الوقت طيور القطا والكدري والجوني.

وختم الحصيني تغريدته بالتأكيد على أهمية متابعة التنبيهات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم 1445هـ، والتي ستؤثر على أجزاء من مناطق المملكة الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج العربي.