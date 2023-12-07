الرئيس الشيشاني يغادر المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - غادر الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، المدينة المنورة اليوم.

وكان في وداع فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف بن عبدالله الزهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين.

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