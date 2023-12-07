انت الان تتابع "هاجت الفحول وتخوفت السيول".. "الحصيني" يبشّر ببداية الشتاء واستمرار "المطرية الـ5" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم هو أول أيام المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء، مشيرًا إلى أن المربعانية يتخللها ثلاثة نجوم؛ حيث الإكليل ١٣ يومًا، والقلب ١٣ يومًا، والشولة ١٣ يومًا، ومجموعها بالجملة ٣٩ يومًا؛ لذا يطلق عليها تجاوزًا المربعانية.

وأوضح "الحصيني"، أن المربعانية هي مظنة البرد؛ خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري، وتصل الحرارة في الشتاء فيهما من 50 إلى 60 تحت الصفر، وقال: "من فضل الله علينا أنه لا يصل إلينا من برودتهما إلا جزء يسير".

وأضاف: "يوافق دخول المربعانية هذا العام دخولَ موجة برد متوسطة القوة على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية خاصة في الليل وطرفي النهار".

وتابع، عبر حسابه على منصة "إكس": "فترتها (أي المربعانية) مناسبةٌ لزراعة القمح في الوسطى، وفيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة".

وأردف: اليوم أول نجومها وهو الإكليل وأيامه 13 يومًا ويمكن اعتباره امتدادًا للوسم وفي الغالب يكون برده مقبولًا؛ حيث يقولون "إذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول"، وينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار وسمية وطرح الله فيه البركة؛ حيث تهاجر في هذا الوقت طيور القطا- الكدري- الجوني.