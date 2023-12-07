انت الان تتابع "النمر" يحذّر من تأثير برودة أجواء المربعانية على صحة "كبار السن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 5:56 صباحاً

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من تأثير برودة أجواء المربعانية على صحة كبار السن. وأضاف النمر، أنه يجب الانتباه لكبار السن في موسم المربعانية، من البرودة الشديدة لأنها تزيد من انتكاس صحتهم وتعرضهم للأمراض الصدرية. وطالَبَ في تغريدة على حسابه في "إكس"، بإلباسهم الملابس التي تقيهم البرد، مع تناول الغذاء المناسب والمشروبات الساخنة.

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