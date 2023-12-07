انت الان تتابع تعافي النفط من أدنى مستوياته في 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 6:03 صباحاً

استعادت أسعار النفط بعضَ مكاسبها اليوم، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة الماضية؛ لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تراجع الطلب والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين. وبحلول الساعة 04:09 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 74.68 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتًا، أو 0.6% إلى 69.80 دولارًا للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات البنزين زادت 5.4 ملايين برميل إلى 223.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لـ"رويترز" بزيادة مليون برميل.

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