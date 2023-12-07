"التجارة": نمو سجلات النقل في الحدود الشمالية 10% بنهاية الربع الثالث 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 6:18 صباحاً

كشفت وزارة التجارة عن نمو سجلات قطاع النقل في الحدود الشمالية بنسبة 10% بنهاية الربع الثالث 2023. وبلغ عدد سجلات قطاع النقل في الحدود الشمالية في الربع الثالث من العام الجاري، 551 سجلًّا، مقابل 498 خلال نفس الفترة للعام المنتهي 2022م. وأوضحت الوزارة، أن السجلات التجارية لقطاع النقل شَمِلت التخزين والخدمات اللوجستية، والنقل البري للبضائع، وأنشطة البريد.

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