تراند اليوم : شاهد: مصري يتصل على المستشفى يسأل عن تكلفة عملية تجميل لزوجته.. وموظفة الاستقبال: "طلقها وتزوج غيرها"

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لزوج يتصل على المستشفى ويسأل عن تكلفة عملية تجميل لزوجته.

وأبان الفيديو موظفة الاستقبال وهي تتلقى مكالمة من شخص يبدو من لهجته أنه مصري من محافظات الصعيد فسألها: لو عايز أعمل للولية مراتي عملية تجميل تتكلف كام؟

وأثار حديث الرجل ضحك صديقة الفتاة التي تتحدث فطلبت منها أن يعيد طلبه واستفسرت عن مشكلة زوجته فرد قائلا: هي عفشة.

ومازحته الفتاة بقولها: طلقها وتزوج غيرها، فرد عليها: أهلها يموتوني دي بتنام جمبي بالسلاح.