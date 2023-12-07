تراند اليوم : أميركا تحدد لإسرائيل الإطار الزمني لنهاية الحرب على غزة!

صحيفة الخليج 365: كشف مسؤولون أميركيون بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكين قال لمسؤولين في حكومة الحرب الإسرائيلية الأسبوع الماضي، إن إدارة بايدن تعتقد أن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع لا أشهر.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أضاف المسؤولون أن هناك إدراك من الجميع بأنه كلما طال أمد هذه الحرب كلما أصبحت أصعب على الكل.

ولفتوا إلى أن المسؤولين الإسرائيلين أعربوا لبلينكن عن اهتمامهم بالعودة للحياة الطبيعية حتى لا تتعرض إسرائيل لضربة اقتصادية، إلا أنهم رغم ذلك لم يقدموا ضمانات حول أمد الصراع للمسؤول الأميركي الرفيع.