تراند اليوم : الكشف عن سبب عدم توقيف السعودية والإمارات بوتين رغم وجود مذكرة دولية بحقه

صحيفة الخليج 365: زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السعودية والإمارات أمس الأربعاء بالرغم من وجود مذكرة دولية بحقه، وسط تساؤلات عديدة عن سبب عدم توقيفه.

جرائم حرب

وتمثل هذه الزيارة رحلة خارجية نادرة لبوتين منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، إلا أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لم تصدقا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإنهما غير ملزمتين باعتقال الرئيس الروسي، وفقا لـCNN.

قمة البريكس

وكانت مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية قد فرضت قيوداً كبيرة على قدرة بوتين على السفر دولياً، فلم يحضر شخصيا قمة البريكس في جوهانسبرغ في أغسطس الماضي، لأن جنوب أفريقيا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.

الضغوط الغربية

ويتمتع بوتين بعلاقات جيدة مع الدولتين الخليجيتين، اللتين ظلتا على الحياد بشأن الغزو الشامل لأوكرانيا، رغم الضغوط الغربية لحملهما على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.