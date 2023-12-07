شكرا لقرائتكم النفط والطاقة ضمن أولويات لقاء الرئيس الروسي مع ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جاء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، خلال زيارة وصفها الخبراء والمحللون بأنها نادرة للغاية، حيث لا يقوم بوتين بزيارات خارجية إلا في نطاق ضيق للغاية بعد الحرب في أوكرانيا، مما يدل على أن زيارة بوتين للمملكة العربية السعودية مهمة بشكل كبير لبوتين وروسيا فيما يخص العديد من الملفات والقضايا الدولية بخاصة الطاقة.

موضوعات الطاقة من أولويات اللقاء

وقالت قناة “إن بي سي” الأمريكية: إن اجتماع الرئيس الروسي مع ولي العهد يأتي بعد انخفاض أسعار النفط، وبعد القرار المشترك لأعضاء أوبك + بإجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج.

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وكان من المرجح أن تكون موضوعات النفط الطاقة محورية في المناقشات بين بوتين وقادة الشرق الأوسط، بخاصة بعد اجتماع أوبك + الأسبوع الماضي والذي اتفقت خلاله روسيا والمملكة العربية السعودية وأعضاء آخرون في تحالف منتجي النفط على تخفيضات طوعية في الإنتاج للربع الأول من عام 2024.

أهمية الإمارات والسعودية للرئيس الروسي

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الروسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى الرياض مساء الأربعاء، بعد رحلة قصيرة إلى أبو ظبي حيث قام بزيارات عمل إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكانت هذه الرحلات هي الأولى له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022. ولم يقم بوتين سوى برحلات قليلة للغاية خارج حدود روسيا في الأشهر الأخيرة، وتسلط هذه الزيارات الضوء على أهمية دول الخليج العربية الغنية بالنفط في علاقات الكرملين الدولية.

وأكد ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أهمية التعاون المشترك، وضرورة توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة. وفي عام 2020 توصل اتفاق بشأن خفض الإنتاج داخل تحالف أوبك + بنحو 10 ملايين برميل يوميًّا إلى استقرار أسعار النفط بعد نزيف كبير للأسعار.

مشروعات مشتركة

وبحسب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية بلغ 1.7 مليار دولار في العام الماضي، فيما لم يتم الكشف عن الأرقام الخاصة بالعام الحالي.

ومنذ عام 2015، استثمر صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركاؤه من السعودية في أكثر من 40 مشروعًا مشتركًا في روسيا بقيمة إجمالية تزيد عن تريليون روبل (ما يعادل 10.7 مليار دولار)، وتم تنفيذ 12 من هذه المشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات، والنقل والبنية التحتية والبتروكيماويات.

ومكنت الاستثمارات المشتركة لصندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركائه من المملكة العربية السعودية من خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل، في حين بلغ إجمالي إيرادات الشركات التي تمت فيها هذه الاستثمارات 4.2 تريليون روبل (ما يعادل 45 مليار دولار) في نهاية عام 2022، وهو ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.

أهم الموضوعات المطروحة في النقاشات

وجاء في بيان الكرملين أن الزعيم الروسي توجه بعد ذلك إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومناقشة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وكذلك تبادل وجهات النظر حول الأجندة الإقليمية والدولية.

وأضاف بيان الكرملين أن الزعيمين سيناقشان النفط والحرب الإسرائيلية في غزة والأوضاع في اليمن وسوريا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الزعيمان سيناقشان الحرب الروسية في أوكرانيا.

علاقات بوتين وولي العهد

وشهدت العلاقات بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع بوتين تطورًا ملحوظًا، ووصف المحللون السياسيون السعودية بأنها المحاور والوسيط الجيد بين روسيا والغرب.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أوائل القادة الذين بذلوا جهود الوساطة المختلفة المتعلقة بحرب أوكرانيا، بما في ذلك تبادل الأسرى.

الشراكة الاقتصادية بين السعودية وروسيا

كانت الشراكة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية مع روسيا محسوسة بقوة في سوق النفط.

ولعب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دورًا حاسمًا في المساعدة على ضم موسكو إلى مجموعة أوبك+ الأوسع، والتي قامت الأسبوع الماضي بتوسيع وتعميق تخفيضات الإنتاج.

في العقود الأخيرة، تميزت العلاقات بزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، أعلنت روسيا والسعودية عن إطلاق “اللجنة المشتركة الروسية السعودية للتعاون الاقتصادي والتجاري” بهدف تعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة والتعدين والتكنولوجيا والزراعة والصناعة. وتم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مختلف المجالات.