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الإحصاء: نمو الأنشطة غير النفطية 3.5% في الربع الثالث

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الرياض - محمد الوسيري - كشف الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري 3.5% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2022م.

الأنشطة غير النفطي

حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قدره 3.5 في المائة على أساس سنوي، و 0.4 في المائة على أساس ربعي.

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الأنشطة الحكومية

كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت 3.8 في المائة على أساس ربعي، أما الأنشطة النفطية فقد تراجعت 17 في المائة على أساس سنوي، و 8.5 في المائة على أساس ربعي.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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