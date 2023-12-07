شكرا لقرائتكم الإحصاء: نمو الأنشطة غير النفطية 3.5% في الربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الجاري 3.5% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2022م.

الأنشطة غير النفطي

حيث حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً قدره 3.5 في المائة على أساس سنوي، و 0.4 في المائة على أساس ربعي.

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الأنشطة الحكومية

كما سجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.9 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت 3.8 في المائة على أساس ربعي، أما الأنشطة النفطية فقد تراجعت 17 في المائة على أساس سنوي، و 8.5 في المائة على أساس ربعي.