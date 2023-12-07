السعودية | بمشاركة 400 دار نشر محلية ودولية.. اليوم انطلاق “معرض جدة للكتاب”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بمشاركة 400 دار نشر محلية ودولية.. اليوم انطلاق “معرض جدة للكتاب” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ينطلق اليوم الخميس معرض جدة للكتاب في مركز “سوبر دوم” بمدينة جدة، ضمن مبادرة “معارض الكتاب” التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة.

ويستمر المعرض من 7 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويشهد مشاركة أكثر من 400 دار نشر محلية وعربية ودولية. ويتضمن المعرض ندوات بمشاركة خبراء ومثقفين متميزين، جنبًا إلى جنب مع الأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، كما تتوفر أركان تعليمية وتدريبية للأطفال، وسيشهد أيضًا تواجدًا لفن المانجا والقصص المصورة “الكوميكس”.