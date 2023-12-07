السعودية | مؤشرات على نشاط مطري جديد يشمل العديد من الدول العربية الأسبوع القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى احتمالية أن تتأثر العديد من الدول العربية بنشاط مطري جديد خلال الأسبوع القادم؛ حيث تشير ذات النواتج إلى توقعات بأن يندفع منخفض جوي في طبقات الجو العالية نحو وسط البحر الأبيض المتوسط مع مطلع الأسبوع القادم، ويجلب الهطولات المطرية لأجزاء عدة من الجزائر وتونس وليبيا.

ومع اندفاع مرتفع جوي قوي نحو شمال غرب إفريقيا وجنوب وجنوب غرب أوروبا؛ يتوقع بإذن الله أن يتحرك ذات النظام الجوي تدريجيًّا للشرق خلال منتصف الأسبوع القادم ليؤثر على العديد من دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومصر. حيث يقترن ذلك أيضًا مع نشاط واضح لمنخفض البحر الأحمر، ويؤدي ذلك إلى تأثر بلاد الشام -بما فيها الأردن- بنظام جوي يسمى بالفرعي، يعمل على تكرار حدوث حالات من عدم الاستقرار الجوي، وهطول للأمطار الرعدية والتي تتصف بالعشوائية في العديد من دول المنطقة.