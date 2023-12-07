شكرا لمتابعة خبر عن سائحان ألمانيان يتنقلان بين مناطق المملكة للمرة الرابعة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختار سائحان ألمانيان التنقل بين مناطق المملكة للمرة الرابعة عبر مقطورة مجهزة للرحلات السياحية.

وأبدى السائح “تومي” سعادته بالتواجد مع زوجته “كوني” لفترة أطول في المملكة، لافتا إلى أنهم لأول مرة هذا العام يزورون الدمام، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “العربية”.

وأشار إلى أن الدمام تعد مزيج ما بين المدن السكنية والصناعية، وأصبحت مدينة عصرية وبيئة مثالية للسكن، فيما ذكرت “كوني” أنها زارت المملكة لأول مرة قبل 11 عاما.

وأبدى الزوجان سعادتهما بالترحيب الذي حظيا به من قبل المواطنين الذين حرصوا على الحفاوة بهم واستضافتهم وتقديم أفضل الأطعمة لهم.