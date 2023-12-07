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سائحان ألمانيان يتنقلان بين مناطق المملكة للمرة الرابعة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - اختار سائحان ألمانيان التنقل بين مناطق المملكة للمرة الرابعة عبر مقطورة مجهزة للرحلات السياحية.

وأبدى السائح “تومي” سعادته بالتواجد مع زوجته “كوني” لفترة أطول في المملكة، لافتا إلى أنهم لأول مرة هذا العام يزورون الدمام، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “العربية”.

وأشار إلى أن الدمام تعد مزيج ما بين المدن السكنية والصناعية، وأصبحت مدينة عصرية وبيئة مثالية للسكن، فيما ذكرت “كوني” أنها زارت المملكة لأول مرة قبل 11 عاما.

وأبدى الزوجان سعادتهما بالترحيب الذي حظيا به من قبل المواطنين الذين حرصوا على الحفاوة بهم واستضافتهم وتقديم أفضل الأطعمة لهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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