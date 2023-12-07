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شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : اليوم هو أول أيام المربعانية والبداية الفعلية للشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم هو أول أيام المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء.
وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل” ١٣ ” يومًا ،والقلب ١٣ يوماً، والشولة ١٣ يوماً، ومجموعها بالجملة ٣٩ يوماً لذا يطلق عليها تجاوزا المربعانية.”
وأضاف:” أنها مظنة البرد خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري -والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما من 50 لـ 60 تحت الصفر ومن فضل الله علينا إنه لا يصل إلينا من برودتهما إلا جزء يسير منهما.”
وتابع :” يوافق دخول المربعانية هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية خاصة في الليل وطرفي النهار
فترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى،فيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة.”
واستطرد :”أن أول نجومها هو الإكليل أيامه ” 13″ يوما يمكن اعتباره امتداداً للوسم وفي الغالب يكون برده مقبول يقولون ” اذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول “.
وأشار إلى أنه ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار وسمية، مُشيرًا إلى أن الله طرح فيه البركة فتهاجر في هذا الوقت طيور القطا –الكدري – الجوني.
ومن جانبه، توقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الخامسة لوسم ١٤٤٥هـ وتشمل أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج العربي والتغيير وارد.