شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني : اليوم هو أول أيام ⁧‫المربعانية‬⁩ والبداية الفعلية للشتاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم هو أول أيام ⁧‫المربعانية‬⁩ وهي البداية الفعلية للشتاء.

‏وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم الإكليل” ١٣ ” يومًا ،والقلب‏ ١٣ يوماً، والشولة ١٣ يوماً، ومجموعها بالجملة ٣٩ يوماً لذا يطلق عليها تجاوزا المربعانية.”

‏وأضاف:” أنها مظنة البرد خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري -والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما من 50 لـ 60 تحت الصفر ومن فضل الله علينا إنه لا يصل إلينا من برودتهما إلا جزء يسير منهما.”

‏وتابع :” يوافق دخول المربعانية هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية خاصة في الليل وطرفي النهار

‏فترتها مناسبة لزراعة القمح في الوسطى،فيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة ثم يبدأ النهار بالزيادة.”

‏واستطرد :”أن أول نجومها هو الإكليل أيامه ” 13″ يوما يمكن اعتباره امتداداً للوسم وفي الغالب يكون برده مقبول ‏يقولون ” اذا طلع الإكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول “.

‏وأشار إلى أنه ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار وسمية، مُشيرًا إلى أن الله طرح فيه البركة فتهاجر في هذا الوقت طيور القطا –الكدري – الجوني.

ومن جانبه، توقع استمرار الحالة الجوية الممطرة ⁧‫الخامسة لوسم ١٤٤٥هـ‬⁩ وتشمل أجزاء من الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج العربي والتغيير وارد.