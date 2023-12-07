جامعة الملك سعود تكرم فلاورد في حفل جائزة العميد للمتفوقين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 ديسمبر 2023, 8:00 صباحاً

قامت جامعة الملك سعود، الجامعة الرائدة في المملكة العربية السعودية، بتكريم فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، على جهودها ولرعايتها الحفل السنوي لجائزة العميد الذي أُقيم يوم 6 من ديسمبر في مسرح حرم الجامعة. وقام نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور/ محمد النمي بتقديم الجائزة وتم استلامها من قبل ممثّل من شركة فلاورد. وتم إقامة هذا الحفل في نسخته السادسة عشر حيث تم تكريم 300 طالب وطالبة من المتفوقين بجائزة العميد. وقامت فلاورد بدعم الحفل من خلال تزيين المسرح بمجسم من الورود لرقم الدفعة، بالإضافة إلى إهداء باقات من الورود لجميع الطلاب والطالبات لتهنئتهم على نجاحهم ولتحقيقهم هذا الإنجاز المهم. وقال الرئيس التنفيذي للتشغيل في فلاورد، السيد/ محمد العريفي: "يشرفنا أن يتم تكريمنا من قِبَل جامعة الملك سعود المرموقة، ونتوجه أيضاً بأحر التهاني لجميع المتفوقين على إنجازهم ونحن سعداء بمشاركتهم فرحتهم. في فلاورد، نؤمن بأهمية التعليم في بناء مجتمع قوي ومستدام، ولذلك نحن ملتزمون دائماً بدعم التعليم ومختلف المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى المساهمة في تشجيع الطلاب في تحقيق إمكانيتهم الكاملة."

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