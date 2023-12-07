تراند اليوم : شاهد.. مشادة كلامية ونقاش حاد بين عضوة بالكونغرس ومديرة جامعة هارفارد بسبب اليهود

صحيفة الخليج 365: نشبت مشادة كلامية بين عضوة الكونغرس إيليس ستيفانيك، وكلاودين غاي، مديرة جامعة هارفارد بسبب السلوك المعادي للسامية.

جامعة هارفارد

ووجهت ستيفانيك، سؤالاً لـ"غاي"، قائلة:"في جامعة هارفارد، هل تنتهك الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود قواعد التنمر والمضايقة في جامعة هارفارد؟.. نعم أم لا؟".

السياق

وردت الأخيرة: يمكن أن يكون الأمر كذلك، حسب السياق، فيما سألتها ستيفانيك، قائلة:"ما هو السياق؟".

التجريد من الإنسانية

وأجابت غاي: إذا كان مستهدفًا لفرد ما، بينما رأت ستيفانيك أنه يستهدف الطلاب اليهود والأفراد اليهود.. "هل تفهمين أن شهادتك تجردهم من إنسانيتهم؟ هل تفهمين أن التجريد من الإنسانية جزء من معاداة السامية؟".

الإبادة الجماعية

وواصلت ستيفانيك، أسئلتها، قائلة:" سأسألك مرة أخرى، هل الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك قواعد التنمر والمضايقة في جامعة هارفارد؟ نعم أم لا؟".

الخطاب المعادي للسامية

وقالت غاي: الخطاب المعادي للسامية، فسألتها ستيفانيك: هل الخطاب المعادي للسامية، وفقا لـCNN.

التنمر والمضايقة

وأوضحت غاي: عندما يتحول الخطاب المعادي للسامية إلى سلوك يرقى إلى مستوى التنمر والمضايقة والترهيب، فهذا سلوك قابل لاتخاذ إجراءات بحقه، ونحن نتخذ الإجراءات اللازمة.

قواعد السلوك

وعلقت ستيفانيك، قائلة:" إذًا الإجابة هي نعم، الدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفارد، أليس كذلك؟"، ولكن أوضحت غاي: مرة أخرى، يعتمد الأمر على السياق.