تراند اليوم : بالفيديو: معالج شعبي يكشف طريقة توزيع التداوي بالأكل.. وكيفية علاج جرثومة الملاريا

صحيفة الخليج 365: كشف معالج شعبي، عن طريقة توزيع التداوي بالأكل سواء بالثوم أو البصل أو حب الرشاد.

المضادات الحارة

وقال المعالج في مقطع فيديو: الثوم يعالج جرثومة الملاريا، مشيرا: يجب أولا معرفة طبيعة الجسم ثم يتم إعطائه ما يناسبه من المضادات الحارة أو الجافة أو الباردة أو الرطبة.

أسباب الأمراض

وأوضح أن أسباب الأمراض تختلف من شخص لآخر فإذا عرف الإنسان سبب مرضه وطبيعة جسمه؛ فمن السهل عليه العلاج "فمنع أسباب الأمراض هي رأس الدواء ويجب إيقاف أسباب المرض".

البصل الأحمر

ورأى شخص يتحدث مع المعالج أن البصل الأحمر يعالج إصابات الملاعب، فعلق الأخير بأن جسم الإنسان يوجد به 4 أنسجة وتشمل النسيج العضلي والنسيج العصبي والنسيج الضام والنسيج الظهاري.

حب الرشاد

وذكر أن النسيج العصبي يتغذى بالرطوبة والنسيج العضلي يتغذى بالجفاف، مبينا: نستخدم لعلاج الآلام الأعشاب الجافة مثل حب الرشاد، فالتجفيف يقلل من النسيج العصبي فبالتالي تقل الآلام.