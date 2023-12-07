تراند اليوم : "خرجوا بالكلبشات".. مصر.. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و9 آخرين بعد تورطهم في قضية فساد كبرى أثارت الرأي العام

صحيفة الخليج 365: كشفت الأجهزة الرقابية المصرية شبكة الفساد بوزارة التموين، وتم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع و 8 آخرين من المعاونين له.

والمتهمين الـ 9 كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، فضلًا عن الاستيلاء على المال العام، ما أثار غضب الرأي العام في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن المتهم الرئيسي ويُدعى "أ.م"، مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، رفقته 2 آخرين، خرجوا من مبنى الوزارة بـ"الكلبشات"، بعد استئذان النيابة العامة في القبض عليهم، والتسجيل لهم صوت وصورة لإثبات تورطهم مع بقيه المتهمين من محافظتي الجيزة، والمنيا في سرقة أموال الدولة والتلاعب بالأسعار.