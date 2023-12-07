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تراند اليوم : بالفيديو.. قصة المواطنة "نهال الهلال" التي تركت رياض الأطفال وأصبحت كابتن في الطيران الشراعي

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صحيفة الخليج 365: عرضت قناة العربية لقاء مع المواطنة نهال الهلال التي تحولت من معلمة رياض أطفال إلى كابتن في الطيران الشراعي.

وقالت الهلال أن تخصصها هو رياض الأطفال لكنها لم تجد نفسها إلا في الطيران الشراعي وكانت أول تجربة لها في موسم في 2019 وكانت من أجمل المواسم التي حضرتها وحينها قررت أن تجرب هذه وكانت مؤمنة انها ليست حكر للرجال.

وتابعت: كنت أسمع السياح المتواجدين في ذلك الوقت في السودة استغرابهم ودعواتهم لي والحمد لله حصلت على رخصة الإس آي دي كأول عربية وأتمنى من الاتحاد السعودي للطيران الشراعي أن يكثف دورات تدريب النساء في هذه الرياضة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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