تراند اليوم : طاردهما بسيارته وأطلق النار عليهما .. تفاصيل مقتل شقيقين يمنيين في جدة على يد ابن عمهما

صحيفة الخليج 365: توفي شقيقان يمنيان على يد أحد أبناء عمهما أطلق عليهما النار خلال تواجدهما داخل السيارة في جدة.

وبحسب موقع "المشهد اليمني" فإن محمد علي الشبيلي السوادي وشقيقه عبدالعزيز، من أبناء مديرية السوادية محافظة البيضاء قتلا معا في جدة بعد خلاف عائلي حصل بينهما وبين أحد أبناء عمهما يدعى عادل محمد السوادي وأدى الخلاف إلى قتل الأخير للشقيقين بسلاح فردي كان بحوزته، وقام بعدها بتسليم نفسه للجهات الأمنية في المملكة.

وقالت مصادر إن حادثة القتل كانت بسبب خلافات عائلية ولم تكن نتيجة ثأر أو خلاف على أرض، وأن الشقيقين مقيمان ويعملان في المملكة منذ فترة طويلة، وقد تم دفنهما في جدة.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيارة فضية اللون تلاحق أخرى بيضاء اللون، ويترجل منها السوادي ويقوم بإطلاق النار على الشقيقين ومن ثم يفر من موقع الجريمة، فيما سيارة المجني عليهما بقيت في مكانها وأبوابها مفتوحة.