شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة "آسيا الصغرى" تحتفل باليوم الوطني التايلندي ضمن فعاليات تقويم جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت منطقة "آسيا الصغرى" ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني لمملكة تايلند والذي يوافق الخامس من ديسمبر كل عام.

وشارك في هذه الاحتفالية الخاصة وفد من قنصلية مملكة تايلند في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من الفنانين التايلنديين المشاركين في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023.

وتضمنت مراسم الاحتفال باليوم الوطني لمملكة تايلند في منطقة "آسيا الصغرى"، فيما تم وضع العَلم التايلندي على شاشات المنطقة، وتقديم عروض فنية وغنائية وموسيقية، ولوحات استعراضية للفرق الوطنية التايلندية المشاركة في فعاليات جناح تايلند بالفعالية، والتي تعكس الثقافة والإرث التايلندي التقليدي، حازت على إعجاب الضيوف والزوار.

وتمنح منطقة تايلند في (آسيا الصغرى) الفرصة أمام الزوار للتعرف على التاريخ والثقافة التايلندية، وكذلك العديد من الأنشطة والتجارب الممتعة، إلى جانب حزمة من العروض الفنية والاستعراضية التفاعلية والتي تعبر عن التراث والثقافة التايلندية، إضافة الى الأسواق التقليدية التي تضم عدداً من المطاعم الشعبية للاستمتاع بأشهى مأكولات المطبخ التايلندي المميز بنكهاته الخاصة، وصولاً إلى توفر عدد من المتاجر التي تعرض السلع والبضائع ضمن تجربة التسوق على الطريقة التايلندية التقليدية.