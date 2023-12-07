شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فعاليات النسخة الـ 12 من مهرجان العسل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير مهرجان العسل 12 بمحافظة المجاردة، تزامنا مع انطلاق مهرجان المجاردة الشتوي السنوي.

ودشن محافظ المجاردة المكلف ثامر المرزوقي، بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس علي بالقحطاني، فعاليات المهرجان في صالة المعارض بشارع الفن.

41 ركن لمنتجي العسل

وسيشارك في المهرجان 41 ركن لمنتجي العسل، إضافة لعدد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة مثل مكتب التعليم، والبريد السعودي "سبل"، و الغرفة التجارية، وأمانه عسير ممثلة فى بلدية المجارده وعدد من النحالين والمزارعين والأسر المنتجة.

وتتنوع المعروضات مابين العسل ومنتجاته المختلفة، وأدوات النحل والشمع، ومسرح للطفل وعدد من الفنون واللوحات التشكلية.

أنواع متعددة من العسل المحلي

وسيعرض أنواع متعددة من العسل المحلي، بما في ذلك العسل الأكثر شهرة في المنطقة، مثل السدر والسمر والشوكة والمجرى والظهيان.

ويستمر المعرض 4 أيام ويفتتح أبوابه من الساعة 3 عصراً حتى الـ 10 مساءً، ويتوقع أن يشهد المهرجان حضورًا كبيرًا من المهتمين بالعسل والزراعة، بما في ذلك المزارعين والمنتجين والمستهلكين.

ستكون هذه فرصة للتعرف على أحدث التطورات في تربية النحل، وصناعة العسل وتبادل الخبرات ما بين النحالين فى المنطقة.

مهرجان العسل

الجدير بالذكر أن النحالين شاركوا بعد إجراء الاختبارات والتحاليل التي تضمن جودة العسل، وطُبقت انطلاقًا من مهرجان العسل ببحر أبو سكينة.

من جهته أشاد نائب المدير العام المهندس علي القحطاني بكافة المشاركين، معتبراً أن المهرجان فرصة سانحة لعرض منتجات وطنية هامة، تدعمها الوزارة وتساعد المنتج على الاستفادة، وتفيد المستهلك.