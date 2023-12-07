شكرا لقرائتكم خبر عن "الجلاجل" يكشف جانباًُ من الإنجازات الصحية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة، فهد الجلاجل، إن رؤية 2030 عملت على الاستثمار في الأمل قبل الاستثمار في الألم.

وأشار إلى أنهم كانوا في السابق يستثمرون في علاج الأمراض، وفي علاج إصابات الحوادث وزيادة مراكز الطوارئ.

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إنجازات الصحة في السعودية

وبين أن التدخلات الصحية لا تشكل إلا 20 %، وبقية النسبة تكون خارج دائرة التدخل العلاجي، مؤكدا أنهم على استعداد دائم.

وبين أنه دشن هذا العام مستشفى جازان التخصصي، وهو أيقونة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تدشين مستشفى جدة للولادة، وهو رائد إقليميا في رعاية حديثي الولادة.

كما افتتح العديد من المستشفيات والمركز والأبراج الصحية، في مناطق متعددة ومنها رجال ألمح، ورفحة، والدرعية وغيرها.